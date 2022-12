Fallwickl-Buch wird zum Theaterstück

Das neueste Buch von Autorin Mareike Fallwickl, "Die Wut, die bleibt", wird als Theaterstück adaptiert, und im August bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt.

Seit dem heurigen Frühjahr feiert Autorin Mareike Fallwickl große Erfolge mit ihrem Roman "Die Wut, die bleibt". Nun wird das Buch der gebürtigen Dürrnbergerin für das Theater adaptiert: Im September startet die Inszenierung am Schauspiel Hannover, schon im August wird das Stück (in der Bühnenfassung von Jorinde Dröse) im Rahmen der Salzburger Festspiele aufgeführt (Premiere am 18. August im Landestheater).

"Ich bin wahnsinnig gespannt, was weggelassen wird und was im Kern erhalten bleibt, wie es sich wandeln wird ...