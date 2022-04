Mit Wut im Bauch und auf den Seiten in die Bestsellerlisten

Autorin Mareike Fallwickl thematisiert in "Die Wut, die bleibt" gleich mehrere Tabus rund um das Leben als Frau und Mutter - und stößt damit auf viel Zuspruch.

"Eigentlich wollte ich einmal etwas Netteres schreiben als in den bisherigen Büchern. Rückblickend gesehen ist es herrlich ironisch", lacht Mareike Fallwickl im TN-Gespräch. Denn schon die Eröffnungsszene des Buches hat wenig "Nettes" an sich: Helene begeht Selbstmord, indem sie mitten im Familienabendessen aufsteht und vom Balkon springt. Sie hatte die Last des Haushalts, der Kinder etc. nicht mehr ertragen.

"Ich habe während des Lockdowns Anfang 2021 ungelogen fast jeden Tag Nachrichten bekommen von anderen Müttern, Freundinnen, die schrieben, ...