Festspielbesucher: Vor der Oper in den Impfbus

Der Impfbus startet am Donnerstag auf der Schranne in Salzburg. Am Samstag hält er für die Festspielgäste auf dem Max-Reinhardt-Platz. Aber auch in Obertrum, Strobl, Salzburg-Lehen und Oberndorf sind in dieser Woche noch Stopps geplant.

SN/Franz Neumayr Land Sazburg

Das Land gibt die ersten Termine für den Impfbus bekannt: Er startet am Donnerstagvormittag in der Stadt Salzburg. Am Abend wird er dann nach Obertrum fahren. "Ziel ist es, dass keiner weite Wege auf sich nehmen muss, um zu seiner Immunisierung gegen das Virus zu kommen", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP). "Das ist für die Salzburgerinnen und Salzburger in entlegeneren Regionen und Gemeinden von großem Vorteil. Dazu kommen Möglichkeiten bei Veranstaltungen und an Orten, wo viele Menschen hinkommen", meint Stöckl. Eine Anmeldung für den Impfbus ist nicht notwendig.

Termine des Impfbuses für diese Woche: Donnerstag, 22. Juli: Salzburger Schranne, vor dem Schloss Mirabell von 10 bis 13 Uhr, Trumer Sommerkino in Obertrum von 17 bis 20 Uhr

Freitag, 23. Juli: Wochenmarkt Strobl von 8 bis 11 Uhr, Bibliothek Lehen von 15 bis 19 Uhr

Samstag, 24. Juli: Wochenmarkt in Oberndorf von 8 bis 12 Uhr, im Rahmen der Salzburger Festspiele am Max-Reinhardt-Platz von 16 bis 21 Uhr

Sonntag, 25. Juli: Im Rahmen der Salzburger Festspiele am Max-Reinhardt-Platz von 9 bis 16 Uhr

Die Angebote werden laufend ausgebaut und stehen immer aktuell und im Detail unter www.salzburg.gv.at/corona-impfung zum Nachlesen bereit. Crepaz: "Mit Festspielbesuch Pandemie eindämmen" Der Kaufmännische Direktor der Salzburger Festspiele, Lukas Crepaz, sei sofort begeistert gewesen, als Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl von der Idee berichtete. "Wir haben bereits mit unserer überbetrieblichen Impfaktion von über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Salzburger Kulturinstitutionen einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten können. Mit dieser Kooperation können wir auch den Besucherinnen und Besuchern, die noch nicht geimpft sind, eine Impfung anbieten", sagt Crepaz. Impfung ohne Anmeldung Auch in Form von Impfstraßen gibt es sowohl in der Stadt Salzburg als auch in den Gebirgsgauen diese Woche die Covid-Schutzimpfung ohne Anmeldung. Mittwoch: Bad Hofgastein (16-20 Uhr) Impfstraße, Hotel Palace (Johnson & Johnson ab 18 Jahre)

Donnerstag: Kongress Salzburg (16-20 Uhr), Ziegelstadl Hallein (16-20 Uhr), Kaprun (Ordination Dr. Watschinger, 15-19 Uhr), Bergheim (Ordination Dr. Bliem, 17-19 Uhr)

Freitag: IKU Hallein (ab 14.30-17 Uhr)

Samstag: Straßwalchen Mittelschule (8-14 Uhr)