Frau mit Verdacht auf Coronavirus flüchtete aus dem Salzburger Landeskrankenhaus

Aufregung am Mittwochvormittag um jene 31-jährige Frau, die als Coronavirus-Verdachtsfall im Landeskrankenhaus behandelt wurde: Die Patientin ist laut Behörden aus dem Spital entflohen. Die Polizei sucht nach ihr.

In einer Mitteilung des Magistrats Salzburg hieß es am Mittwochvormittag: "Wie die SALK den Bezirksverwaltungsbehörden und der Polizei mitgeteilt hat, ist jener am Dienstag dort eingelangte Corona-Verdachtsfall vermutlich gegen drei Uhr früh aus dem Krankenhaus entwichen. Es handelt sich um eine 31-jährige Frau aus dem Flachgau, die nun polizeilich gesucht wird (...). Seitens der Behörden wurde alles Nötige in die Wege geleitet."

Die Polizei fahre Kontaktadressen ab und suche im Zuge des normalen Streifendienstes, sagt Sprecher Hans Wolfgruber. Man werde maßvoll vorgehen, da es sich lediglich um einen Verdachtsfall handle. "Wenn wir sie antreffen, dann werden wir versuchen sie konsensual dazu zu bringen, ins Krankenhaus zurückzukehren." Die Polizisten seien mit Schutzmasken und OP-Überzügen ausgestattet, um sich selbst vor einer möglichen Tröpfcheninfektion zu schützen.

Die Vorgeschichte:

Die 31-jährige Frau kam mit Atemwegsproblemen von einer Asien-Reise zurück. Seit Dienstag lag sie auf der Isolierstation des Uniklinikums Salzburg. Jetzt werden Blut- und Urinprobe in Wien analysiert. In der Vorwoche hatten sich vier Coronavirus-Verdachtsfälle in Salzburg als negativ herausgestellt.

Die Frau war am 26. Jänner nach Salzburg zurückgeflogen

Einem Kliniksprecher zufolge war die Frau am 7. Jänner über Taiwan nach Neuseeland geflogen. Am 26. Jänner reiste sie nach Salzburg zurück. Dabei traten Atemwegsprobleme auf. Die Frau war seither krank zu Hause. Da sich die Symptome nicht gebessert hatten, rief sie jetzt um Hilfe. Die Patientin aus dem Salzburger Zentralraum sei aus Sicherheitsgründen auf die Isolierstation der dritten Medizin des Uniklinikums aufgenommen worden, erklärte der Sprecher gegenüber der APA. Zur Abklärung werde eine Blut- und Harnprobe nach Wien geschickt. Sobald das Ergebnis vorliege, werde man darüber informieren.

Im Spezialfahrzeug des Roten Kreuzes ins Krankenhaus

"In dem Fall hat die Versorgungskette perfekt funktioniert", sagte der Sprecher der Kliniken. Die Frau habe am Dienstag die bundesweite Telefon-Hotline "1450" angerufen. Die Experten haben ihr sofort das Rote Kreuz geschickt - mit einem Rettungswagen, der speziell für Infektionsfälle ausgerüstet ist (Schutzkleidung inklusive). Die Rot-Kreuz-Mitarbeiter brachten die Frau direkt auf die internistische Notaufnahme des Uniklinikums. Dort erfolgte der Test, ob eine Influenza vorliegt. Binnen zwei Stunden kam die Nachricht aus dem Labor: "Es ist keine Influenza!" Daher bestand ein Coronaverdacht.

"Wir sind auf solche Infektionstransporte gut vorbereitet"

Helmut Steinkogler, Leiter des Rettungsdienstes vom Roten Kreuz Salzburg: "Wir sind auf solche Infektionstransporte gut vorbereitet. Die Zusammenarbeit mit allen involvierten Stellen funktioniert hervorragend, dabei sind wir in laufender Abstimmung."



Quelle: SN