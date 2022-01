Gaisbergspitze im Winter: Gratis-Parken auf dem Gipfel könnte bald ein Ende haben

Alle Jahre wieder staut es sich an Schönwettertagen auf dem Gaisberg. Zuletzt haben beiderseits der Straße parkende Autos sogar dem Bus ein Durchkommen verunmöglicht. Das Problem ist nicht neu. Bürgerlisten-Gemeinderat Lukas Bernitz drängt auf Lösungen.

Der Gaisberg lockt an schönen Wintertagen die Salzburger in Scharen an. Regelmäßige Folge ist ein komplettes Stauchaos, so auch vergangenen Freitag. "So schlimm wie dieses Mal war es noch nie", schildert Lukas Bernitz, Gemeinderat der Bürgerliste.

” Bild: SN/sw/privat Lukas Bernitz, Bürgerlisten-Gemeinderat „So schlimm wie heuer war es noch nie.“

Nicht einmal der Bus sei mehr durchgekommen. Als er um 15 Uhr nach vier Stunden mit selbigem wieder ins Tal fahren wollte, fand er sich ...