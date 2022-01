Flachländer können ein Lied davon singen. Wenn im Tal tagelang der Nebel hängt, hat man eben das Bedürfnis auszubrechen. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. An Schönwetter-Tagen im Winter nimmt das in Salzburg aber bedenkliche Ausmaße an. Menschen strömen im Auto scharenweise auf den Gaisberg und parken dort die Spitze zu.

Am Fenstertag vergangene Woche trieb das Phänomen besonders skurrile Blüten. Wildparker beiderseits der Straße machten ein Durchkommen für den Bus unmöglich. Mit diesem Wissen wendete er dann bereits ...