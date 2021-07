Hacker legten Pongauer Reinigungsfirma lahm

Betroffen sei vor allem die Buchhaltung. Angreifer würden Lösegeld in fünfstelliger Höhe fordern, um die Daten freizugeben.

"Wir haben am Mittwoch zuerst an einen Blitzschlag gedacht", sagt Anneliese Wazlawik. Sie ist Inhaberin des Schwarzacher Unternehmens Sowana, eines Produzenten von Reinigungsartikeln. Doch die Computerprobleme stellten sich als Cyberattacke heraus, die am Abend zuvor über die Bühne gegangen war. Die Produktionsanlagen, die in Altach in Vorarlberg stehen, seien zwar nicht betroffen. Aber: "Die Kunden müssen jetzt ein bisschen warten, bis sie ihre Lieferung bekommen." Es gebe einen erheblichen Datenverlust. "Momentan haben wir einen totalen Stillstand." Weil es den Hauptsitz ...