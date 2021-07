So schnell ist Ihr Computer gehackt

Profis können in wenigen Minuten in Firmennetzwerke eindringen. Homeoffice bietet Verbrechern eine offene Angriffsfläche.

Es ist ein Tag am Computerbildschirm wie jeder andere auch. Man öffnet Dateien, stellt Berechnungen an, schreibt E-Mails an die Kollegen. Doch plötzlich blockiert eine rote Maske den Großteil des Bildschirms, nichts geht mehr. Eine Nachricht erscheint, überschrieben mit dem Wort CRYPTER. Darunter ein großes schwarzes Vorhängeschloss. "Ihre Daten wurden verschlüsselt!", steht daneben.

Eine elektronische Uhr zählt die Zeit herunter. 71:31:52 steht da. Das heißt, es bleiben noch knapp drei Tage Zeit, das geforderte Lösegeld zu bezahlen. Meist ...