Hackerangriffe auf Unternehmen: "Es gibt kein Muster, es kann jeden treffen"

Cyberangriffe auf Unternehmen häufen sich. Während die Hacker professioneller werden, unterschätzen Betriebe das Risiko immer noch.

Hacker dringen ins IT-System der Großmolkerei SalzburgMilch ein, ändern Passwörter, verschlüsseln Daten und legen den Betrieb tagelang völlig lahm. Eine andere Gruppe, die in Russland verortet wird, hackt sich in die Software des IT-Dienstleisters Kaseya und platziert auf diesem Weg Schadsoftware auf den Computersystemen der Kunden von Kaseya. Um die Daten zu entschlüsseln, wird ein Lösegeld von 70 Millionen Dollar (60 Millionen Euro) gefordert, zu zahlen in der Kryptowährung Bitcoin.

Nur zwei Fälle folgenschwerer Cyberangriffe der jüngsten Zeit, ...