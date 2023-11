Halleiner Altstadtgastronomie wieder im Umbruch

"Es tut mir sehr leid für die Bogners und natürlich ist ein Abgang wie der Stadtkrug an einem prominenten Platz ein Thema", sagt Rainer Candido, als Geschäftsführer des Halleiner Tourismusverbandes auch für das Standortmarketing zuständig. "Es ist ein Umbruch momentan, aber man soll den Teufel nicht gleich an die Wand malen. Wo sich eine Tür schließt, geht eine andere auf." Im Pan Café eröffnet mit Dezember eine neues Team ein neues Café, in das ehemalige Rosenmayer-Lokal wird ein Schmuckgeschäft einziehen.

Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) bedauert im TN-Gespräch den Abgang der Bogners sehr. Er möchte aber vor allem bald einen neuen Betreiber für die Mugl-Bar auf dem Bayrhamerplatz finden, die ja die Stadt selbst verpachtet: "Es ist wichtig, dass man sieht, dass es im Frühjahr weitergeht und der Platz nicht leer bleibt." Es gebe auch bereits Gespräche mit einem Interessenten, Details will er aber noch nicht preisgeben: "Da ist noch nichts fix."

Auf jeden Fall interessiert an der Bar ist Christian Svoboda mit seiner Immobilienfirma SSW Real Estate GmbH. Unter der Marke "The Salt" betreibt SSW das Altstadthotel in der Thunstraße sowie ein Apartmenthaus in der Wichtlhuberstraße. "Es ist natürlich in unserem Interesse wegen unseres Hotels gleich nebenan, dass der Platz belebt wird und dass das mit Qualität betrieben wird." In Kürze soll es einen neuen (Halleiner) Betreiber für die Salzkrämerei geben. Zudem wird noch vor Weihnachten das zweite Apartmenthaus der "The Salt"-Gruppe in der Wichtlhuberstraße eröffnet.