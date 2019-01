Hitzige Debatte über Karfreitag: Welcher Feiertag wird geopfert?

Der Karfreitag als Feiertag allein für die Evangelischen und Alt-Katholiken ist gleichheitswidrig. Dieses jüngste Urteil des Obersten Gerichtshofes sorgt landauf, landab für Diskussionen. Wir haben uns umgehört, was bekannte Salzburger Katholiken dazu sagen.

Die Spitze der Salzburger Kirche hüllt sich noch immer in Schweigen, während das ganze Land über den Karfreitag diskutiert. Erzbischof Franz Lackner wolle zum jetzigen Zeitpunkt kein eigenes Statement abgeben, wie seine Sprecherin am Mittwochnachmittag sagte. Sie verwies auf die Erklärung der Bischofskonferenz. Derzufolge soll der Karfreitag weiterhin für Evangelische und Altkatholiken ein gesetzlicher Feiertag bleiben, bei gleichzeitigem Entfall der Feiertagszuschläge für jene, die dennoch an diesem Tag arbeiten.