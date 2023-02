20.000 Euro für Löwen-Safaris: Artenschützerin trifft in Salzburg auf Trophäenjäger

Auf der Jagdmesse finden sich überraschend viele Angebote für Safaris auf geschützte Tiere. Die Salzburger Jägerschaft distanziert sich davon.

Aus einem entspannten Verkaufsgespräch auf der Hohen Jagd und Fischerei im Messezentrum Salzburg wird mit einem Mal eine hitzige Diskussion. Ein Aussteller von Carlo Engelbrecht Safaris tippt der Artenschützerin mehrmals an die Schulter, er wird laut und sagt: "Das sind unsere Tiere, nicht eure!" Adeline Fischer von der Artenschutzorganisation Humane Society International bezeichnet sich nicht als Aktivistin. Sie stellt Fragen, sammelt Informationen und setzt sich in offenen Briefen an die Politik unter anderem für den Importverbot von Jagdtrophäen ein.

...