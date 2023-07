Hundert Personen in Gondeln eingeschlossen: Rettungsaktionen nach Unwetter in Uttendorf und Wagrain

Mehrere Bäume haben auch die Seilbahn Weißsee-Gletscherbahn in den Hohen Tauern getroffen. Dort konnte am Abend schließlich Entwarnung gegeben werden: "Etwa 80 Einsatzkräfte haben aus fünf Gondeln 13 Personen geholt", sagt Manfred Höger, behördlicher Einsatzleiter der Bezirkshauptmannschaft Zell am See. Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes ist vor Ort und betreut die Betroffenen. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die Bergung erfolgte mittels Hubschrauber und Seilwinde.

26 Feuerwehren waren am Abend im Land Salzburg gefordet, heißt es von der Landeswarnzentrale. Einige Einsätze laufen noch. Eine Sturmfront zog ab 15.30 Uhr über das Land. Meteorologe Alexander Ohms (Geosphere) spricht von Sturmböen bis zu 109 km/h in Mittersill und bis zu 103 km/h in Bischofshofen. "Besonders betroffen von Starkregen und Sturmböen war der Oberpinzgau", sagt der Meteorologe. An einigen Orten dürfte es auch gehagelt haben - zum Beispiel in Uttendorf.

Sturmschäden in Mittersill: Baum stürzte auf Auto

Das Gewitter ist mittlerweile durchgezogen, die Feuerwehren in Salzburg sind jedoch im Dauereinsatz. In Annaberg deckten die Sturmböen ein Dach ab, wie Ortsfeuerwehrkommandant Gerold Pfister sagte. In St. Johann deckte der Sturm zwei Hausdächer ab, sagt Hauptbrandinspektor Johann Überbacher. Mehrere Bäume sind in eine Stromleitung gefallen und haben zu brennen begonnen. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Salzburg AG versuche man die Schäden zu beheben. Auch in Mittersill rückte die Freiwillige Feuerwehr an drei Einsatzorte aus, weil Bäume umgestürzt waren. In einem Fall wurde ein Pkw getroffen. Verletzt wurde niemand, heißt es von der Feuerwehr.

Störungen: 15.000 Haushalte ohne Strom

Laut Salzburg AG waren im Pongau, Pinzgau, Tennengau und Lungau vorübergehend 15.000 Haushalte ohne Strom. "Der Großteil der Kundinnen und Kunden konnte sehr rasch wieder versorgt werden. Aktuell sind noch rund 700 Haushalte in Teilen des Lungaus, Tennengaus und Pinzgaus vom Stromausfall betroffen", heißt es in einer Aussendung am Dienstagabend. Techniker arbeiten daran, die Störungen zu beheben.

Die Wasserrettung und die Feuerwehr in Zell am See suchten am Nachmittag nach Einsetzen der Gewitterfront nach vermissten Personen im Zeller See. Mehrere Personen seien vorübergehend nicht mehr auffindbar gewesen, sie wurden schließlich unverletzt gefunden.