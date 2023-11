Abramowitsch-Villa: Im Zypern-Daten-Leak taucht Anwesen am Fuschlsee auf

Wohlhabende Russen und Ukrainer kauften über zypriotische Briefkastenfirmen Immobilien in Österreich. Was grundsätzlich bekannt war, wurde nun durch ein investigatives Recherchenetzwerk bestätigt. Das Anwesen des Oligarchen Roman Abramowitsch in Fuschl steht seither erneut im Fokus.

Das Abramowitsch-Anwesen in Fuschl liegt direkt am Seerundweg.

Das Haus liegt direkt am Ufer des Fuschlsees. Umrundet man den See, kommt man direkt daran vorbei, mit dem Pkw ist der Gebäudekomplex aber nur über eine Privatstraße zu erreichen, die auch mit einem Schranken absperrbar ist. Das Fischerhaus in Fuschl am See in Salzburg gehört der Tochter des Oligarchen Roman Abramowitsch. Er gilt als Vertrauter des russischen Präsidenten Roman Abramowitsch. In der Region ist das längst bekannt.

Anna Abramowitsch hat das Anwesen im Jahr 2017 als Schenkung von einer britischen Staatsbürgerin erhalten - und zwar von der Gattin des ehemaligen FC-Chelsea-Direktors Eugene Tenenbaum. Abramowitsch war damals Besitzer des englischen Erstligisten FC Chelsea. Nun sind durch ein neues Datenleak weitere Details bekannt geworden. 3,6 Millionen Dokumente mit dem Titel "Cyprus Confidential" wurden von dem Recherchenetzwerk International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) aufgearbeitet. Demnach kauften wohlhabende Russen, aber auch Ukrainer teure Wohnungen und Häuser in Österreich diskret über Briefkastenfirmen mit zyprischer Adresse. Das Datenleck dokumentiert also, wie das EU-Land unter anderem als sicherer Hafen für russische Oligarchen fungierte und für Finanztransaktionen genutzt wurde.

Die Spur führt auch nach Österreich - und demnach auch nach Salzburg. Der sanktionierte russische Oligarch Roman Abramowitsch wählte eine besonders verschachtelte Konstruktion für den Erwerb seiner Villa in Fuschl. Dem Leak zufolge gab Abramowitsch nicht nur für Immobilen viel Geld aus, sondern auch mehrere Millionen US-Dollar für Privatkonzerte von Popstars wie Robbie Williams oder den Black Eyed Peas. Auf Anfrage des Rechercheteams wollte er sich dazu nicht äußern.