Impfstraße für Kinder im Salzburger Marionettentheater

Die Corona-Impfungen für Kinder ab fünf Jahren sind ab sofort offiziell erlaubt. Das Land Salzburg weitet mit dieser Entscheidung sein Impfangebot aus.

Zeynep Kölen-Bakir ist erleichtert, dass ihre Kinder jetzt geimpft werden. Ihr jüngerer Sohn Edis (7) hat Asthma. Sie lässt aber auch ihren älteren Sohn Mehmet (9) am Mittwoch in der Praxis des Köstendorfer Allgemeinmediziners Florian Connert impfen. "Jetzt sind die Zahlen so hoch, wir hätten die Kinder gerne schon früher impfen lassen. Mein Mann ist schon drei Mal geimpft und ich bekomme auch bald meinen dritten Stich." Bedenken wegen möglicher Impfreaktionen oder Nebenwirkungen hat sie nicht. "Daran denke ich gar ...