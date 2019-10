"Irrwitzig" - wieder Wirbel um herbstliche Skipiste auf Resterhöhe in Mittersill

Auf der Resterhöhe bei Mittersill startet kommenden Samstag der Skibetrieb. Die Kritik daran bleibt auch heuer nicht aus.

(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='//connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1&version=v2.3';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk')); Seit Samstag ist das Gletscherskigebiet auf dem Kitzsteinhorn in Kaprun geöffnet. Unweit davon startet kommenden Samstag auch die Bergbahn AG Kitzbühel in die Wintersaison - ohne Gletscher. Auf der Resterhöhe bei Mittersill präparieren Pistenraupen in diesen Tagen ...