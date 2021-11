Katholische Jugend: Soll Gott ein Gendersternchen bekommen?

Eine katholische Jugendorganisation in Deutschland schreibt "Gott" künftig mit Gendersternchen. Ziel sei es, "mehr Vielfalt abzubilden und das katholische Gottesbild zu entstauben". Die katholische Jugendgruppe versuche damit, das Bild Gottes "weg vom strafenden, alten, weißen Mann mit Bart" zu bewegen. Die jungen Gläubigen verwenden deshalb die Schreibweise "Gott*" - alternativ sei aber auch die Version "Gott+" möglich. Das Pluszeichen könne in diesem Fall auch als Kreuz gelesen werden. Zudem legte die Jugendorganisation fest, ihren Mitgliedern nur mehr in einer gendergerechten ...