NS-Mahnmal in Stadt Salzburg erneut beschädigt

Das Mahnmal gegen den Nationalsozialismus beim Schwarzgrabenweg in Salzburger Stadtteil Leopoldskron ist neuerlich stark beschädigt worden. Die Polizei bestätigte einen Bericht des ORF Salzburg am Samstag. In der Nacht auf Donnerstag haben bisher Unbekannte die Metallskulptur vom steinernen Sockel gerissen. Es wurde Anzeige erstattet, die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, so eine Polizeisprecherin. Schon im März 2020 war das Mahnmal "Niemals Vergessen" demoliert worden.

SN/APA/FMT-PICTURES - T.A./FMT-PICT Metallskulptur vom Sockel gerissen

2010 wurde von der Radiofabrik im Rahmen eines EU-Projekts zur Aufarbeitung eines NS-Anhaltelagers für Roma und Sinti in Salzburg-Maxglan das Mahnmal des Salzburger Bildhauers Zoltan Pap aufgestellt. Die 17 Stolpersteine um das Denkmal wurden nicht beschädigt, hieß es weiter bei der Polizei.