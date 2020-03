Chronik Motorrad ohne Schalldämpfer: Pkw mit Laserblocker ertappt Ein Motorrad ohne jegliche Schalldämpfung, ein Wagen mit Laserblocker, ein Alkolenker und ein Raser sind der Polizei am Samstag in Salzburg ins Netz gegangen. Die Beamten kontrollierten Samstagnachmittag in …

Chronik Feier von Saisonabschluss artete in Rauferei aus In der Nacht auf Sonntag gerieten in Obertauern ein 42-jähriger Einheimischer und ein 31-jähriger deutscher Saisonarbeiter in einem Kebab-Stand aneinander. Ein Streit war nach Aussendung der Polizei eskaliert.…