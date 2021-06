Nach dem Hagelsturm im Flachgau: "Erst einen Schnaps, dann haben wir aufgeräumt"

Am Mittwoch war das große Aufräumen angesagt, am Abend kam die nächste Front. Dennoch sagten viele: "Zum Glück ist nicht noch Schlimmeres passiert."

Sturmböen haben am Mittwochabend im Flachgau zahlreiche Bäume umgeknickt und Straßen sowie Stromleitungen getroffen. Zwischen Wals-Siezenheim und Straßwalchen meldete der Landesfeuerwehrverband bis Redaktionsschluss etwa 25 Einsätze. Auch in Neukirchen und Zell am See mussten die Freiwilligen Bäume beseitigen. In Großgmain war ein Keller auszupumpen.

Kein Vergleich zur Nacht zuvor. Da gab es mehr als 150 Einsätze mit rund 600 beteiligten Feuerwehrleuten. Betroffen waren vor allem der Flachgau und das angrenzende Oberösterreich. Als ein Unwetter den Hof des Feuerwehrkommandanten ...