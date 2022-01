Neue Details nach tödlicher Verfolgung eines Mopedlenkers im Lungau

Ein 15-Jähriger starb Mitte November auf einem Feldweg durch eine ihm nachfahrende Polizeistreife. Nun liegen die Funkprotokolle vor, die zeigen, was sich an jenem Abend abgespielt hat. Und: Vor dem Tod des Burschen gab es offenbar noch einen passiven Alkovortest am Unfallort.

SN/sn Die Unfallstelle: Ein Feldweg zwischen Göriach und St. Andrä im Lungau (Bild vom November). Hier kam Andreas Gerhardter mit seinem Moped am 18. November 2021 gegen 18.30 Uhr zu Sturz. Die nachfahrende Polizeistreife überfuhr ihn.