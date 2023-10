Neuer Tennengau-Takt führt hinaus aus der "Öffi-Steinzeit"

Die Busverbindungen im Bezirk werden mit dem Fahrplanwechsel im Dezembermassiv ausgebaut. Billig wird das aber nicht, und es gibt mancherorts auch Kritik.

Es war ein Schock für viele (vor allem ältere) Rehhofer: Im Juli wurde bekannt, dass die Stadtbuslinie 45 zwischen Rif und dem Krankenhaus Hallein mangels ausreichender Fahrgäste eingestellt werden sollte. "Gerade in Rehhof leben viele ältere Menschen allein, die nicht mehr Auto fahren. Was sollen wir tun? Das ist unsere Verbindung zum Leben, wir haben keine Infrastruktur", beklagte Pensionistin Christa Pfisterer im TN-Gespräch. Die Rehhofer organisierten sich und sammelten sogar 300 Unterschriften ("ohne Internet, von Mensch zu Mensch").

Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) versprach, die Gemeinde werde sich für eine Lösung einsetzen - ein Versprechen, das er in der Gemeindevertretungssitzung Ende September einhalten konnte: Da beschloss die Gemeindevertretung den ab kommendem Dezember gültigen Tennengau-Takt, der auch weiter die Linie 45 enthalten wird - allerdings mit weniger Fahrten als bisher (von Montag bis Freitag vier am Vormittag, sechs am Nachmittag) und als sogenannte Option, also jährlich von der Gemeinde kündbar.