Noch fehlt die Handy-App für Salzburgs "Wohnzimmertests"

Ab Mittwoch sollten auch die Selbsttests zuhause als Eintrittstest in die Gastronomie gültig sein. Dafür hat das Land Salzburg alle 94 Apotheken mit QR-Codes beliefert. Doch nun scheitert es ausgerechnet an der dafür notwendigen Handy-App. Diese ist zwar längst fertig, in den App-Stores aber noch immer nicht verfügbar, weil sie nicht freigegeben ist.

Die Apotheken sind bereit. Pro Person und Monat gibt es zehn Selbsttests sowie die dazugehörigen QR-Codes, um das Testergebnis digital einzuspielen. Dafür ist eine Handy-App namens "Selbsttest RK Salzburg" des Roten Kreuzes notwendig. Doch bis Dienstagabend war diese App nicht im Apple-Store und auch nicht im Google Play-Store verfügbar. Der Grund sei, dass die Anwendung sowohl von Apple als auch von Google noch nicht freigegeben worden sei. RK-Sprecherin Roberta Thanner sagt: "Wir haben die App Mitte April eingereicht, also lange ...