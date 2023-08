Nur faire Bedingungen können den Kollaps verhindern

Die Pflege zählt zu den wichtigsten Themen in der heutigen Zeit und bekommt immer mehr Bedeutung. Die Menschen werden älter, der Bedarf an einer ausführlichen Betreuung steigt. Es ist eine schwierige Situation, wenn ältere Personen nicht mehr in der Lage sind, einfachste Dinge alleine zu erledigen.

Dieser Umstand geht auf die Psyche aller Beteiligten. Umso wichtiger ist es, diese Betreuung in professionelle Hände von Expertinnen und Experten zu geben, die mit solchen Situationen umgehen können.

Es ist ein Armutszeichen, dass ein Land wie Österreich es nicht schafft, gesetzlich faire Bedingungen für die Pflegerinnen, die zumeist aus den östlichen Staaten Europas kommen, zu schaffen. Im Gegenteil, es kommt in den meisten Fällen zu einer Schlechterstellung, egal ob bei den Rechten oder der Bezahlung. Die Aussagen des Rechtsanwalts Johann Schilchegger zeigen diesen Missstand deutlich auf. Hier gehört dringend gehandelt, um das System nicht kollabieren zu lassen. Sowohl die zu pflegenden Menschen als auch deren Pflegerinnen dürfen nicht wie bisher lediglich wie Bittsteller behandelt werden.