Während der Autofahrerclub der Idee noch immer aufgeschlossen gegenüber steht, reagierte die nunmehr im Gemeinderat vertretene KPÖ Plus ablehnend.

Die Seilbahn-Pläne für die Stadt Salzburg - ein Ingenieurbüro aus Zell am See hatte im Auftrag der Salzburg AG Anfang 2018 eine Machbarkeitsstudie fertig gestellt - haben am Montag für zahlreiche Reaktionen gesorgt. Beim ÖAMTC wurden sogar Erinnerungen wach. Konkret ...