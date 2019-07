Nicht nur in Salzburg wird über den Bau einer Stadtseilbahn diskutiert. Weltweit rückt die Seilbahn als emissionsfreies urbanes Verkehrsmittel in den Mittelpunkt. Was luftig klingt, kann in der Umsetzung aber heikel werden.

Die Diskussion einer Seilbahn in der Stadt Salzburg ist nicht neu, noch nie aber war sie so aktuell wie heute. Weltweit versinken die Städte - ob Millionenmetropolen wie Schanghai oder 150.000-Einwohner-Städte wie Salzburg - im Verkehrschaos. Weil erdgebunden bald nichts ...