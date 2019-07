Partnerin von Red-Bull-Chef gründet ein eigenes Reisebüro

Marion Feichtner, langjährige Lebensgefährtin von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz, hat sich nach 20 Jahren in der Reisebranche mit "The Travel Birds" selbstständig gemacht. "Reisen ist meine Leidenschaft", sagt die 36-jährige Salzburgerin.

Seit Kurzem betreibt Marion Feichtner mit den "The Travel Birds" ihr eigenes Reisebüro in Salzburg. Sitz ist in der Fürstenallee, am Fuß des Krauthügels, in einem ehemaligen Heustadel aus der Barockzeit des Stifts St. Peter. Stolz führt die frischgebackene Chefin ...