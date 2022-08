Personalmisere: Salzburg AG sucht bis zu 30 Obuslenker

Das Unternehmen will den Beruf attraktiver machen und "Dienste flexibilisieren". Offen ist, ob zu Schulbeginn eine Rückkehr zum Normalbetrieb möglich ist. Der Betriebsratschef ist dagegen.

Wegen zu weniger Bewerbungen und bevorstehender Pensionierungen in den kommenden Jahren startet die Salzburg AG einen neuen Versuch, neue Lenkerinnen und Lenker für die Obusflotte zu rekrutieren. Am Freitag, dem 16. September, veranstaltet das Unternehmen ein "Qualifying". Von 14 bis 19 Uhr können sich Interessierte in der Remise in der Alpenstraße informieren und sich am Steuer eines 18 Meter langen Obusses versuchen. Das Unternehmen will den Beruf attraktiver machen, "indem wir unter anderem die Dienste flexibilisieren", hieß es von Gerlinde ...