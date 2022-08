Die Lücke wurde nie geschlossen

Vor vier Jahren hat die Salzburg AG schon einmal ein "Obuslenker-Qualifying" veranstaltet. Damals traten im Zuge der Obuskrise nicht nur große Löcher im Wagenmaterial, sondern auch in der Personaldecke zutage. Letztere dürfte das Unternehmen nie ganz gestopft haben. Das legt nicht nur ein Blick auf die offenen Überstunden nahe, sondern auch die Tatsache, dass ein Bedarf von bis zu 30 zusätzlichen Lenkerinnen und Lenkern nicht so einfach von heute auf morgen auftritt. Da taugt die prekäre Situation am Arbeitsmarkt, die ...