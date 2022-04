Fritz Wenigwieser - ein Mönch, der Salzburg umkrempelt

Er legte zu Fuß Tausende Kilometer zurück und tanzte für sein Leben gern. Nun will der Chef der Franziskaner die Salzburger in sein Kloster locken.

Am liebsten würde Fritz Wenigwieser die Türen des Franziskanerklosters in der Salzburger Altstadt allesamt weit aufreißen. Vor allem die alte eiserne auf der Seite zur Franziskanergasse hin. Das Kloster müsse sich öffnen, wenn es eine Zukunft haben wolle. Es müsse möglich sein, dass Menschen ins Kloster reinkommen und eine Runde im Kreuzgang drehen, so der 55-Jährige. Natürlich nicht so, dass Touristen in Scharen durchs Kloster rennen. Aber doch so, dass das Haus der Ordensgemeinschaft sich nicht länger hinter der Klostermauer ...