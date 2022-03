Frozen Yogurt: Ein Konditor vereist die Salzburger Altstadt

Als Kind reiste er mit seinen Eltern zur Eismesse nach Rimini. Seit 2015 betreibt der Konditor eine Eisdiele und sorgt für Staus in der Salzburger Altstadt.

Wer an frühlingshaften Wochenendtagen ein Eis bei Fabian Sturm konsumieren möchte, braucht vor allem eines: Geduld. Dann arbeiten der Konditor und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nämlich im Akkord. Bis in die Philharmonikergasse zieht sich die Menschenschlange. Wie viele Eisbecher er an schönen Tagen verkauft, bleibt ein Geheimnis. Nur so viel verrät der 30-Jährige: "Es sind mehrere Hundert." Bei 3,90 Euro beginnt der Eisgenuss mit zwei Toppings. Die Auswahl der Eissorten fällt nicht schwer - es gibt nur Frozen Yogurt, subtil ...