Die Ärztin Annemarie Weißenbacher ist eine der führenden Expertinnen im Bereich der Transplantationschirurgie in Österreich.

Fünf Organe hat Annemarie Weißenbacher in den vergangenen Stunden eingesetzt. Zwei Organe hat die Chirurgin abgelehnt. Die Bilanz eines betriebsamen Wochenendes an der Universitätsklinik für Visceral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie in Innsbruck.

Zig Male hat sie sich die Frage gestellt: "Ist das Organ gut genug?" Nicht immer ist es das. Dabei weiß die 39-jährige Oberärztin genau, wie sehr die Patientinnen und Patienten hoffen, dass der Körper es annimmt und das Organ zu arbeiten beginnen kann. "Dann ...