Bernhard Seiwald hat sein Leben als international erfolgreicher Physiker auf Eis gelegt, um seine Eltern zu pflegen.

Vor bald sechs Jahren erfuhr das Leben von Bernhard Seiwald eine drastische Wende. Damals lebte und arbeitete der heute 54-jährige Wissenschafter in der australischen Hauptstadt Canberra. Rund 16.000 Kilometer von seinem Heimatort Kuchl entfernt. Der studierte Astronom und Physiker mit dem Spezialgebiet Plasma- und Fusionsphysik war damals am Plasma Research Laboratory an der Australian National University tätig und damit am Ziel seiner beruflichen Träume angelangt. "Das ist schon eine der besten Universitäten der Welt", sagt Seiwald nicht ohne Stolz.

...