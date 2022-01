Dass es zu wenig ist, nur die Menschen am Bahnsteig abzuholen, hat Barbara Kleinert längst verstanden. Ab Februar darf sie vieles neu denken.

Eines kann man der gebürtigen Berlinerin und neuen Regionalmanagerin der ÖBB in Salzburg nicht vorwerfen: eine mangelnde Erprobung des öffentlichen Verkehrssystems in Europa. Barbara Kleinert wuchs in der DDR auf, Autos wurden strikt zugeteilt - ihre Familie ging leer aus. Den Drang, selbst ein Auto zu besitzen - verspürte die Ökonomin nie. Sie als Autogegnerin zu bezeichnen wäre vermutlich einfach - jedoch nicht gerecht. Die zahlreichen Carsharing-Angebote nütze sie und die "Anzahl an Partnerkarten in ihrer Brieftasche" spiegle das auch, ...