Elektromobilität hält auch bei den Einsatzorganisationen Einzug. Seit wenigen Tagen fahren Salzburger Polizisten auch einen Sportwagen.

Seit wenigen Tagen ist der Fuhrpark der Salzburger Polizei um ein schnittiges Fahrzeug reicher: Ein vollelektrischer Porsche Taycan ist vier Monate in Salzburg stationiert und hauptsächlich in der Autobahninspektion Anif im Einsatz. Am Freitag wurde er auf der Fachmesse IMFS ...