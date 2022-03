Salzburger Schüler setzen Zeichen der Solidarität mit der Ukraine

Alle Schülerinnen und Schüler des Akademischen Gymnasiums kamen in den ukrainischen Nationalfarben zum Unterricht.

Neben der Europaflagge weht vor dem Akademischen Gymnasium auf dem Rainberg in Salzburg seit knapp vier Wochen die ukrainische Nationalflagge mit den zwei horizontalen Streifen in Blau und Gelb. "Ich habe die Fahne am ersten Tag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bestellt", sagt Direktor Klaus Schneider.

Er hat bisher fünf Flüchtlinge aus der Ukraine in den Europaklassen aufgenommen. Nächste Woche kommen wahrscheinlich noch zwei Schüler aus der Ukraine dazu. Um die Jugendlichen an der Schule willkommen zu ...