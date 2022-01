Nur noch wenig lässt heute darauf schließen, dass in Hallein einst die Pest wütete. Wer sich damals nicht an die Maßnahmen hielt, den erwartete der Galgen.

Podcast "schattenorte"

Da staunten die Archäologen und Historiker nicht schlecht, als sie die Steinplatten des Fußbodens hoben. Unter der Halleiner Stadtpfarrkirche stießen sie auf Hunderte Skelette. Das war 2005, als die Kirche renoviert wurde und eine Fußbodenheizung eingebaut werden sollte.

Medien betitelten den Fund damals als Sensation. Schnell wurden Vermutungen laut, dass es sich bei den rund 200 in Tüchern bestatteten Toten um Opfer der Pest in Hallein handelte, die dort in ...