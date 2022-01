Nur noch wenig lässt heute darauf schließen, dass in Hallein einst die Pest wütete. Wer sich damals nicht an die Maßnahmen hielt, den erwartete der Galgen. Welche Rezepte gegen die Pest helfen sollten, was es mit dem Pestspital auf sich hatte und welche Ähnlichkeiten Seuchen allgemein haben, hören Sie in dieser Podcastfolge von "Schattenorte".



Schattenorte SN

SN/keltenmuseum hallein/stadtarchiv hallein Heute sind das ehemalige Pestspital ganz anders aus. Einer der wenigen Orte in Hallein, wo sich festmachen lässt, dass dort die Pest wütete.