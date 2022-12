Mit nur einem Arm das Leben meistern

Bei einem Unfall in einem Sägewerk verlor Albin Palffy einen Arm. Seine berufliche Zukunft ist ungewiss. Er will weiter allein zurechtkommen.

Holz, sagt Albin Palffy, Holz habe ihn schon immer fasziniert. "Ich komme da ganz nach meinem Opa. Der war auch schon Tischler. Und ich wollte auch immer schon mit Holz arbeiten." Erst über Umwege ist der 22-Jährige aber in der Holzbranche gelandet. In diesem Jahr trat er eine Stelle bei einem Sägewerk an. Und nur wenige Wochen später hatte er jenen Unfall, der ihn seinen linken Arm kostete.

"Schule war einfach zu schwierig"

Eine Tischlerlehre wie ...