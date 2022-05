St. Gilgen: Aktivistengruppe räumte besetzte Oligarchen-Villa am Attersee

Rund 40 Menschen okkupierten am Samstag ein Haus am Attersee. In einer Presseaussendung übten die Hausbesetzer Kritik am Krieg in der Ukraine und forderten die Nutzung privatisierten Leerstandes - für Geflüchtete, Deserteure und Wohnungslose. Außerdem fordern sie einen "Stopp der Privatisierung des Attersees". Die Besetzer verließen das Haus am Abend.

SN/oligarchenenteignen Eine Aktivistengruppe besetzte am Samstag Vormittag die Villa eines Oligarchen am Attersee in St. Gilgen.