St. Gilgen: Oligarchen-Villa am Attersee von Aktivistengruppe besetzt

Rund 30 bis 40 Menschen okkupieren derzeit ein Haus am Attersee, die Polizei ist unterwegs. In einer Presseaussendung üben die Hausbesetzer Kritik an dem Krieg in der Ukraine und fordern die Nutzung privatisierten Leerstandes - für Geflüchtete, Deserteure und Wohnungslose. Außerdem fodern sie einen "Stopp der Privatisierung des Attersees".

Eine mögliche Oligarchen-Villa in St. Gilgen-Burgau ist am Samstagvormittag von etwa 40 Aktivisten besetzt worden. Die Polizei war von der Aktion noch nicht informiert, als die APA von der Gruppe über die Besetzung in Kenntnis gesetzt wurde. Eine Sprecherin erklärte, man sei ein "loses Bündnis anarchistischer Aktivistinnen und Aktivisten". Man fordere eine Enteignung des russischen Besitzers.

"Wir haben uns nicht verschanzt sondern sind vorerst recht entspannt", sagte die junge Frau, die anonym als Sprecherin bleiben möchte. Die Besetzung werde "nicht komplett widerstandslos" aufgegeben. In welcher Form man sich den polizeilichen Anweisungen widersetze, würde jeder Einzelne aus dem Bündnis für sich entscheiden.

Aus den Fenstern der Villa hängen Transparente mit Aufschriften wie "Solidarity with all refugees and deserters" und "Freier Seezugang". In einer Presseaussendung üben sie Kritik an dem Krieg in der Ukraine und fordern die Nutzung privatisierten Leerstandes, für Geflüchtete, Deserteure und Wohnungslose. Auch dass viele Seezugänge in privater Hand sind, ist der Gruppe ein Dorn im Auge. Man forderte einen "Stopp der Privatisierung des Attersees".

Die Villa gehört laut Aussendung der Aktivisten dem russischen Oligarchen und Ex-Vize-Premier Igor Schuwalow. Er gelte als ein enger Vertrauter Putins und sei gemeinsam mit seiner Frau im Besitz von Aktien der russischen Gasfirma "Gazprom", über die auch Österreich einen großen Teil seines Gas bezieht, heißt es in der Aussendung. "Lippenbekenntnisse der Solidarität reichen nicht aus, wenn gleichzeitig Putin und seine Oligarchenfreunde weiterhin mit massiven Geldströmen unterstützt werden. Innerhalb dieses Krieges zeigt die Politik mal wieder ihr wahres Gesicht: die Interessen des Kapitals, der Rüstungslobby und der Industrien vertreten, statt jene der Menschen."

Der Attersee stehe schon seit einigen Jahren im öffentlichen Interesse, da mittlerweile fast alle Seezugänge im privaten Besitz seien. "Wir finden es unglaublich, dass Menschen Platz verwehrt wird aufgrund der reinen Gier russischer Oligarchen. Wir fordern eine Umfunktionierung des Hauses als Unterkunft für Geflüchtete, Desertierte und Wohnungslose, sowie den Stopp der Privatisierung des Attersees", wird eine der Besetzerinnen zitiert.

Erst vor einer Woche hatte eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten ein Innenstadthaus im Salzburger Andräviertel über mehrere Stunden besetzt. Es handelte sich dabei um die seit über einem Jahr leer stehende Immobilie von Ex-Skistar Marcel Hirscher.