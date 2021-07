Starkregen in Salzburg: Halleins Altstadt von Hochwasser schwer getroffen

Der Bürgermeister sprach von einer "Katastrophe". In der Stadt Salzburg bauen die Feuerwehren den mobilen Hochwasserschutz auf.

Die prognostizierte Starkregenfront hat am späten Samstagabend schwere Verwüstungen gebracht. Besonders betroffen ist Hallein, wo der Kotbach über die Ufer getreten ist. Die Wassermassen haben große Teile der Altstadt überflutet. Auch ein Auto wurde mitgerissen. "Es sind auch Personen in der Gefahrenzone, die mittels Hubschrauber geborgen werden müssen", berichtete Bürgermeister Alexander Stangassinger. Er sprach von einer "Katastrophe".

Mehr als 100 Einsätze der Feuerwehr

In der Stadt Salzburg begann die Berufsfeuerwehr mithilfe der freiwilligen Feuerwehren damit, den mobilen Hochwasserschutz entlang der Salzach aufzubauen. Kurz nach 21.30 Uhr erreichte der Fluss die Hochwasserwarngrenze. In Mittersill hatte der Pegel zu diesem Zeitpunkt bereits Alarmstufe zwei überschritten. "Es wird noch ein bisschen ein Wasser daher kommen auf der Salzach", meinte Stefan Krakowitzer von der Berufsfeuerwehr. Mehr als 100 Einsätze vorwiegend wegen überfluteter Keller und Tiefgaragen waren abzuarbeiten, sagte Krakowitzer. Er rechnete mit zahlreichen weiteren Einsätzen in der Nacht auf Sonntag.

Schon am Nachmittag mussten Feuerwehren ausrücken, vor allem im Pinzgau, im Flachgau und im Tennengau. In Kuchl war die Feuerwehr gleich mehrfach im Einsatz, unter anderem um Gebäude auszupumpen. In Eugendorf musste die Feuerwehr in die Reitbergsiedlung ausrücken, die überflutet wurde.

Starke Regenfälle bis Sonntagmittag vorhergesagt

Der Katastrophenschutz des Landes Salzburg hatte bereits am Freitag gewarnt. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostiziere für das Wochenende intensive und lang anhaltende Regenfälle. Das bedeute Warnstufe "Orange" und punktuell bis zu 120 Millimeter Niederschlag in der Nordstaulage im Pinzgau, Tennengau und Flachgau. In den restlichen Regionen Salzburgs wird mit 40 bis 80 Millimetern Regen gerechnet, was Warnstufe "Gelb" bedeutet. Es ist zu erwarten, dass die starken Regenfälle bis Sonntagmittag andauern.

"Durch den flächigen und intensiven Niederschlag in einem relativ kurzen Zeitraum werden die vielen Zubringer die Saalach und Salzach auf jeden Fall anschwellen lassen", erklärte Barbara Staudinger vom Hydrographischen Dienst des Landes Salzburg. Laut Katastrophenschutz kann es noch bis Sonntag zu Unterspülungen, Wassereintritten und Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. Mit den Einsatz- und Rettungsorganisationen sowie mit der ZAMG werde enger Kontakt gehalten, um schnell reagieren zu können. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, bei Starkregenfällen unnötige Fahrten und Spaziergänge zu vermeiden.