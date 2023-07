Sturmfront zog über Salzburg: 35-Jährige auf Balkon von Sturmböe erfasst und abgestürzt

Großen Aufräumen am Mittwoch: Gartenamt in Salzburg beschäftigt

Am Mittwoch war nach dem Sturm in der Nacht zuvor in der Stadt Salzburg, im Flachgau und im Tennengau großes Aufräumen angesagt. Tobias Ebner vom Gartenamt in Salzburg war mit seinen Kollegen für die Sturmschäden in den Stadtteilen Lehen, Liefering und Itzling zuständig. "Wir sind seit fünf Uhr auf den Beinen", sagt der 24-Jährige. Mit einer Motorsäge zerschnitt er größere Äste, damit diese auf die Ladefläche eines Lkw gehoben werden konnten. Am späten Vormittag hatte das Team herabgestürzte Äste und umgefallene Bäume am Lieferinger Badesee bereits beseitigt. Das Aufräumen im verwüsteten Lehener Park lag noch vor ihnen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Magistrats sind auch dafür verantwortlich, vermeintlich unbeschadete Bäume auf ihre Standfestigkeit zu überprüfen. "Dafür haben wir ein eigenes Team, dem eine Hebebühne zur Verfügung steht", erklärt Ebner.