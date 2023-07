Sturmfront zog über Salzburg - Feuerwehren bei 300 Einsätzen gefordert

Die Front war über Frankreich, die Schweiz und Süddeutschland in Richtung Österreich gezogen. In den bayerischen Landkreisen Rosenheim und Ingolstadft gab es etwa mehr als 200 Einsätze. Meldungen über Verletze gab es zunächst nicht. Da das Unwetter in der Nacht wütete, dürften aus naheliegenden Gründen kaum Menschen im Freien gewesen sein.

Auf die Einsatzkräfte wird wohl auch am Mittwoch einiges an Arbeit zukommen. Denn in der aktuellen Prognose der Geosphere heißt es: "Ab Mittag werden die Wolken von Westen her dichter und am Nachmittag muss verbreitet mit teils kräftigen Gewittern gerechnet werden. In Gewitternähe kann es auch zu Sturmböen kommen."