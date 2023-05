Tod von Helmut Berger: Angebliche Witwe Guidato mit neuen Vorwürfen

Die italienische Schauspielerin Francesca Guidato erhebt neue Vorwürfe gegen Bergers Agent Helmut Werner.

Während in der Trauerhalle Jung in Salzburg dem verstorbenen Schauspieler Helmut Berger am heutigen Mittwoch die letzte Ehre erwiesen wird, erhebt die italienische Schauspielerin Francesca Guidato, die nach Eigenaussage den Star 1994 geheiratet hatte, neue Vorwürfe gegen Bergers Agent Helmut Werner. Sie habe nicht die Genehmigung für die Einäscherung der Leiche gegeben, sagte sie laut "Il Giornale" am Mittwoch. Werner weist die Vorhaltungen entschieden zurück.

"Ich habe erfahren, dass in aller Eile eine Leichenkammer eingerichtet wurde, die nur vier Stunden lang offen bleibt, und dass die Einäscherung und eine Beerdigung für die 'engsten Angehörigen' folgen wird. Ich appelliere an die Salzburger Polizei zu intervenieren und mein Recht als Ehegattin geltend zu machen, da ich weder einen Bestattungsraum noch eine Einäscherung oder ein Begräbnis genehmigt habe", erklärte die Regisseurin und Drehbuchautorin.

"Der Agent behauptet, er führe die Wünsche Bergers aus. Warum war es also notwendig, alles mit diesem Schleier der Geheimhaltung zu tun? Hat mein Mann keine schriftlichen Anordnungen hinterlassen?", fragte Guidato. Auf die Zweifel des Agenten, ob Guidato und Berger überhaupt verheiratet waren, erwiderte die Frau, dass sie dem italienischen Konsulat in Wien die Heiratsurkunde geschickt habe. Das Krankenhaus, in dem Berger gestorben ist, habe ihrem Anwalt dagegen keinen Attest mit der Todesursache gesendet, wie dieser gefordert hatte. "Die Presse spricht von einem Herzstillstand. Es wäre mein Recht als Witwe, die Todesurkunde zu erhalten, um gegebenenfalls Nachforschungen anstellen zu können", sagte die Italienerin.

Guidato klagte, dass sie in der Presse über ihre angeblichen testamentarische Interessen gelesen habe. Dies stimme keineswegs. "Der Manager behauptet zu wissen, dass ich von Bergers Testaments ausgeschlossen bin. Aber woher weiß er das, wenn es noch nicht eröffnet wurde?", fragte die Italienerin.

Helmut Werner wies gegenüber der APA die Vorwürfe erneut entschieden zurück. "Auf der vom österreichischen Staat ausgestellten Sterbeurkunde ist kein Ehepartner eingetragen", betonte der Agent des Verstorbenen. Helmut Berger habe bezüglich der angeblichen Ehe stets nur von einem Gag für die italienischen Medien gesprochen.

Auch sei er weder der Ausrichter der Trauerfeier, noch habe er Helmut Berger der Bestattung übergeben, stellte Werner klar. Er habe in den vergangenen Jahren selbst nur losen Kontakt zum Schauspieler gehabt und sicherlich niemanden von ihm ferngehalten. Zugleich sei ihm Francesca Guidato in all den Jahren, in denen er für Helmut Berger gearbeitet habe, niemals untergekommen. Hier betreibe jemand "Verleumdung der übelsten Art".