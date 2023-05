Bär in Schwarzach von Zug erfasst und getötet

In der Nähe des Bahnhofs Schwarzach-St. Veit im Salzburger Pongau ist am Dienstag in den Morgenstunden ein Bär mit einem Zug zusammengestoßen und getötet worden.

BILD: SN/LAND SALZBURG/SALZBURGER JÄGERSCHAFT Salzburg: Ein Zug hat in Schwarzach im Pongau einen Braunbären erfasst. BILD: SN/LAND SALZBURG/SALZBURGER JÄGERSCHAFT Salzburg: Ein Zug hat in Schwarzach im Pongau einen Braunbären erfasst. BILD: SN/LAND SALZBURG/SALZBURGER JÄGERSCHAFT Salzburg: Ein Zug hat in Schwarzach im Pongau einen Braunbären erfasst. BILD: SN/LAND SALZBURG/SALZBURGER JÄGERSCHAF Der Bär erlitt schwere Kopfverletzungen.

Seit rund drei Wochen gibt es in Salzburg Bärensichtungen. Bilder von dem Tier gab es bislang aber keine. Lediglich Schilderungen von Wanderern sowie Spuren im Schnee. Nun ist ein Bär am Dienstag in den frühen Morgenstunden zwischen Lend und Schwarzach im Pongau offenbar mit einem Zug kollidiert. Das Tier liegt tot auf den Gleisen. Laut ÖBB haben zwei Lokführer in den frühen Morgenstunden den Kadaver entdeckt und die Polizei verständigt.

BILD: SN/LAND SALZBURG/SALZBURGER JÄGERSCHAFT Salzburg: Ein Zug hat in Schwarzach im Pongau einen Braunbären erfasst. BILD: SN/LAND SALZBURG/SALZBURGER JÄGERSCHAFT Salzburg: Ein Zug hat in Schwarzach im Pongau einen Braunbären erfasst. BILD: SN/LAND SALZBURG/SALZBURGER JÄGERSCHAFT Detailaufnahme einer Tatze. Die Polizeiinspektion Taxenbach hat Hubert Stock, den Beauftragten für Bär und Wolf, informiert. "Es hat laut Polizei eine Kollision zwischen Bär und Zug gegeben. Es kann durchaus sein, dass das Tier das Tal queren wollte und unglücklicherweise auf den Gleisen dann Bekanntschaft mit einem Zug machte. Ich nehme jetzt einmal DNA-Proben, damit man die Herkunft klären kann. Dann werden wir mit der Jägerschaft die weiteren Schritte klären", sagt Stock. Was ist zu tun, wenn man einem Bären begegnet? Mayr Melnhof: "Diese Tiere sind arm" Nach ersten Informationen handelt es sich um einen Braunbären. Dem Tier wurde laut Mitteilung des Landes Salzburg die linke Hinterpranke komplett abgetrennt, weiters weist der Bär schwere Verletzungen am Kopf aus. Der Kadaver ist gezeichnet von starken Blutungen. Landesjägermeister Max Mayr Melnhof befindet sich gerade bei der Landesjägermeisterkonferenz. Er ist sich sicher, dass der Bär von einem Zug erfasst und so getötet worden ist - ähnlich wie Wölfe in Tirol bereits auf Straßen erfasst und getötet worden seien. Denn Wolf und Bär würden sich sehr gerne auf Wegen bewegen, damit sie nicht durch das Dickicht müssten und weite Strecken zurücklegen könnten. Mayr Melnhof: "Es zeigt sich leider, dass die Tiere arm sind, weil sie ständig auf Zivilisation stoßen. Diese Wildnis geht ab, der Kontakt mit Menschen oder mit Bauten von Menschen ist ständig da." Salzburger Jägerschaft will Tier präparieren Der Kadaver werde nun untersucht. "Der Bär steht zunächst der Salzburger Jägerschaft zu. Wenn ihn die nicht begehrt, dann steht er dem Jagdausübungsberechtigten zu. Aber wir begehren ihn, und zwar sehr gerne. Wir werden versuchen, das Tier zu erhalten und zu präparieren für die Nachwelt", sagt der Landesjägermeister.