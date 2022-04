Über "friara und heit": 50 Jahre Pongauer Nachrichten, 20 Jahre Stadt Nachrichten

50/20 - Das steht für Salzburg und zugleich für uns: 50 Jahre Pongauer Nachrichten, 20 Jahre Stadt Nachrichten. Zeit für ein Gespräch zwischen einem Innergebirg-Urgestein und einem Stadtkind.

Dieser Tage trafen sich Franz-Michael, ein Urgestein der Salzburger Woche, und Selina, das Stadtkind. Als Jüngste in der jüngsten Redaktion der Salzburger Woche. Natürlich fand dieses Gespräch so nicht statt. Und natürlich ist es Satire, die als Hilfsmittel Unterschiede zwischen "friara und heit" humorvoll darstellen lässt. I hob grod mei Dunkikomma-Ausrüstung zum Sperrmüll brocht. Braucht ja koa Mensch mehr. Aber hallo! Dunkelkammer! Ist das so eine Art Escape Room? Esskäp wos? A Kappi, des ma beim Essen aufsetzen soi, oda ...