Untersberg: Wanderer brach zusammen und starb

Beim Aufstieg auf den Untersberg ist am Samstagnachmittag ein 60-jähriger Österreicher verstorben. Das teilt die Polizei in einer Aussendung mit. Der Mann war gemeinsam mit seiner 46-jährigen Bekannten unterwegs gewesen. Bei der Quelle auf der Oberen Rositten brach der Mann plötzlich zusammen. Dabei stürzte er noch einige Meter talwärts. Anwesende Wanderer leisteten sofort Erste Hilfe, der Notarzthubschrauber war aufgrund eines anderen Einsatzes am Untersberg bereits bei der Zeugstätte eingetroffen. Weiters stand der Polizeihubschrauber "Libelle" sofort zur Verfügung. Aufgrund des Notfalles wurde durch den Polizeihubschrauber ein anwesender Bergrettungsarzt umgehend zur Einsatzstelle geflogen,

kurze Zeit später traf auch der Rettungshubschrauber Alpin Heli 6 am Einsatzort ein. Der anwesende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Der Verstorbene wurde durch die Besatzung des Polizeihubschraubers geborgen und ins Tal geflogen.