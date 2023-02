Vermuteter Raubmord ohne Leiche: Blut des Vermissten in der Wohnung belastet Halbbrüder

Seit 2. Jänner wird ein Mann vermisst. Zwei Ungarn stehen im Verdacht, ihn getötet zu haben. In ihrer Wohnung wurde sein Blut gefunden.

Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Hilfe. Daraufhin meldete sich ein Zeuge, der die Beschuldigten auf dem Parkplatz des Campingplatzes in Aigen gesehen hat.

Die Hinweise im Fall des verschwundenen Irakers verdichten sich. Die beiden Beschuldigten in U-Haft verstricken sich nach wie vor in widersprüchliche Aussagen. Die polizeilichen Ermittlungen bringen die beiden verdächtigen Ungarn mittlerweile deutlich mit dem Verschwinden des Irakers in Verbindung.

Schwerwiegende Details wurden nun bekannt: In der Wohnung der beiden Halbbrüder stieß die Polizei auf Blutspuren des mutmaßlichen Opfers. Und zwar auf einem Handtuch, das zum Trocknen aufgehängt worden war. Mittels Luminollösung hätten die Ermittler die Spuren sichtbar machen ...