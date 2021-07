Am Montag war ganz Hallein auf den Beinen, um die Flutschäden zu beseitigen. Dass niemand verletzt wurde, grenzt an ein Wunder.

Alexander Eisenmann war am Montag ein gefragter Interviewpartner. Der 48-Jährige war in seinem Haus in der Augustinergasse, das unweit des Kothbachs liegt, ein Opfer des Hochwassers von Samstagabend geworden. Doch nicht nur das. Er wurde auch zum Lebensretter seiner Nachbarn Salih (54) und Ayse (45) Karaarslan, wie ein Amateurvideo die dramatischen Szenen dokumentiert. Zum Dank wurde ihm Montagmittag vom türkischen Generalkonsul Berkan Pazarci ein Blumenstrauß überreicht. Der Konsul lud Eisenmann auch zu einem einwöchigen Urlaub in die Türkei ein.

...